Ники Лауда: Знаю, что Боттас выступит не хуже Росберга
Неисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион «Формулы-1»
Ники Лауда прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильмса» в немецкую
команду.
«Переполоха, вызванного уходом Росберга, уже почти нет. Сейчас я спокоен,
потому что знаю, что Боттас выступит не хуже Росберга.
Мы искали того гонщика, который подойдет нашей команде. У нас всегда было
в команде два топ-пилота, способных бороться за чемпионство», - сказал Лауда.
Напомним,
позавчера, 16 января «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с
Боттасом, который пришел на смену завершившего карьеру Росберга.
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