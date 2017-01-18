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Ники Лауда: Знаю, что Боттас выступит не хуже Росберга

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Неисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильмса» в немецкую команду.

«Переполоха, вызванного уходом Росберга, уже почти нет. Сейчас я спокоен, потому что знаю, что Боттас выступит не хуже Росберга.

Мы искали того гонщика, который подойдет нашей команде. У нас всегда было в команде два топ-пилота, способных бороться за чемпионство», - сказал Лауда.

Напомним, позавчера, 16 января «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Боттасом, который пришел на смену завершившего карьеру Росберга. 

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