Ники Лауда: Знаю, что Боттас выступит не хуже Росберга

Неисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильмса» в немецкую команду.

«Переполоха, вызванного уходом Росберга, уже почти нет. Сейчас я спокоен, потому что знаю, что Боттас выступит не хуже Росберга.

Мы искали того гонщика, который подойдет нашей команде. У нас всегда было в команде два топ-пилота, способных бороться за чемпионство», - сказал Лауда.

Напомним, позавчера, 16 января «Мерседес» официально объявил о подписании контракта с Боттасом, который пришел на смену завершившего карьеру Росберга.