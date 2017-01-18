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«Ак Барс» - «Салават Юлаев». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».

Встреча пройдет в Казани на «Татнефть-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

«Ак Барс» с 97-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Салават» в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 79 баллов.

Стоит отметить, команды уже дважды встречались в этом сезоне. И оба раза сильнее оказывалась команда из Уфы (2:1Б и 4:2).

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев

Место и дата

18 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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