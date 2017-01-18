«Ак Барс» - «Салават Юлаев». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)
В среду, 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной
хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым».
Встреча пройдет в Казани на «Татнефть-Арене» и начнется в 19:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
«Ак Барс» с 97-ю очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Салават»
в ней же расположился на пятой строчке, имея в активе 79 баллов.
Стоит отметить, команды уже дважды встречались в этом сезоне. И оба раза
сильнее оказывалась команда из Уфы (2:1Б и 4:2).
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
18 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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