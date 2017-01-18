Дмитрий Ковалев: В матче с Францией рассчитывали на другой результат
Правый крайний сборной России по гандболу Дмитрий Ковалев прокомментировал
поражение от Франции (24:35) в матче четвертого тура группового этапа
чемпионата мира.
- Для нас матч с
Францией стал хорошим тестом, это как лакмусовая бумажка, потому что становится
понятно, на что можно претендовать. Французская команда — топовая сборная, с
которой в мире могут конкурировать две-три команды. На их фоне можно посмотреть
свой уровень, хотя этот матч не показатель, ведь у нас возникли кадровые
проблемы.
-
На что сборная России рассчитывала в матче с Францией?
- Естественно, мы
рассчитывали на другой результат. Во втором тайме у нас далеко не все
получалось. К тому же травму получил Павел Атьман, есть проблемы со здоровьем у
Сергея Горбока. Я думаю, что у нас физически не хватило на вторую игру подряд за
сутки.
Несмотря
на поражение, российская команда обеспечила себе выход в плей-офф, набрав в
трех предыдущих матчах четыре очка. Лидируют французы, в их активе восемь
очков. У Норвегии - шесть.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.