Дмитрий Ковалев: В матче с Францией рассчитывали на другой результат

Правый крайний сборной России по гандболу Дмитрий Ковалев прокомментировал поражение от Франции (24:35) в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

- Для нас матч с Францией стал хорошим тестом, это как лакмусовая бумажка, потому что становится понятно, на что можно претендовать. Французская команда — топовая сборная, с которой в мире могут конкурировать две-три команды. На их фоне можно посмотреть свой уровень, хотя этот матч не показатель, ведь у нас возникли кадровые проблемы.

- На что сборная России рассчитывала в матче с Францией?

- Естественно, мы рассчитывали на другой результат. Во втором тайме у нас далеко не все получалось. К тому же травму получил Павел Атьман, есть проблемы со здоровьем у Сергея Горбока. Я думаю, что у нас физически не хватило на вторую игру подряд за сутки.

Несмотря на поражение, российская команда обеспечила себе выход в плей-офф, набрав в трех предыдущих матчах четыре очка. Лидируют французы, в их активе восемь очков. У Норвегии - шесть.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.