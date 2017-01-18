Павлюченкова вышла в третий раунд Australian Open, обыграв Вихлянцеву

В матче второго круга открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Анастасия Палюченкова победила соотечественницу Наталью Вихлянцеву со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался один час 17 минут. На счету 27-й ракетки мира пять сэйвов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 14, а у Вихлянцевой две двойные и один брейк из шести.

В третьем круге Павлюченкова встретится с украинкой Элиной Свиталиной, которая во втором круге одолела американку Джулию Боузрап (6:4, 6:1).

Мельбурн (Австралия)

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