Павлюченкова вышла в третий раунд Australian Open, обыграв Вихлянцеву
В матче второго круга открытого чемпионата Австралии российская
теннисистка Анастасия Палюченкова победила соотечественницу Наталью Вихлянцеву
со счетом 6:2, 6:2.
Матч продолжался один час 17 минут. На счету 27-й ракетки
мира пять сэйвов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из 14,
а у Вихлянцевой две двойные и один брейк из шести.
В третьем круге Павлюченкова встретится с украинкой Элиной Свиталиной, которая во втором круге одолела американку Джулию Боузрап (6:4, 6:1).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Вихлянцева Н. (Россия) - Павлюченкова А. (Россия) - 2:6, 2:6
Место и дата
18 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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