24 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на
домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Брэндон Дубинский и по
разу отличились Бун Дженнер и Лукаш Седлак, а у гостей единственную шайбу
забросил Себатьян Ахо.
Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 24
броска из 25.
«Коламбус» с 64 очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина»
в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 49 баллов.
В следующем туре «Блю Джекетс» 20 января примет «Оттаву», а «Харрикейнз»
на следующий день встретится с «Вашингтоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Коламбус - Каролина - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ахо (Стемпняк, Теравайнен), 18:06 (0:1). Дженнер (Эткинсон, Мюррей), 18:17 (1:1). Дубински (Мюррей), 18:52 (2:1). Дубински (Эткинсон, Дженнер), 23:53 (3:1). Седлак (Хартнелл, Ганье), 29:16 (4:1).
Место и дата
18 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция