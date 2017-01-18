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24 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Дубинский и по разу отличились Бун Дженнер и Лукаш Седлак, а у гостей единственную шайбу забросил Себатьян Ахо.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 24 броска из 25.

«Коламбус» с 64 очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 49 баллов.

В следующем туре «Блю Джекетс» 20 января примет «Оттаву», а «Харрикейнз» на следующий день встретится с «Вашингтоном».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Коламбус - Каролина - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ахо (Стемпняк, Теравайнен), 18:06 (0:1). Дженнер (Эткинсон, Мюррей), 18:17 (1:1). Дубински (Мюррей), 18:52 (2:1). Дубински (Эткинсон, Дженнер), 23:53 (3:1). Седлак (Хартнелл, Ганье), 29:16 (4:1).

Место и дата

18 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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