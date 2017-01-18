24 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на домашнем льду обыграл «Каролину Харрикейнз» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Дубинский и по разу отличились Бун Дженнер и Лукаш Седлак, а у гостей единственную шайбу забросил Себатьян Ахо.

Российский голкипер хозяев льда Сергей Бобровский отразил 24 броска из 25.

«Коламбус» с 64 очками лидирует в Восточной конференции, а «Каролина» в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 49 баллов.

В следующем туре «Блю Джекетс» 20 января примет «Оттаву», а «Харрикейнз» на следующий день встретится с «Вашингтоном».

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