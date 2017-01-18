Три очка Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на
домашнем льду проиграл «Далласу Старз» со счетом 6:7.
В составе победителей дубль оформил Патрик Шарп и по разу
отличились Джейсон Спецца, Джейми Бенн, Антуан Руссель, Адам Кракнелл и Коди
Икин, а у хозяев льда по две шайбы забросили Дерек Степан и Мика Забанеджад, а
также по одной Павел Бучневич и Крис Кайдер.
Российский форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич
провел на льду 18 минут 7 секунд и помимо заброшенной шайбы заработал еще два
очка, отдав две результативные передачи.
«Рейнджерс» с 57-ю очками занимает пятое место в Восточной
конференции, а «Даллас» расположился на 11-й строчке на Западе, имея в активе
46 баллов.
В следующем туре «Нью-Йорк» 20 ноября сыграет на выезде с «Торонто»,
а «Старз» в этот же день встретится с «Айлендерс».
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