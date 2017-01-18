Кузнецова обыграла Фурлис во втором круге Austalian Open

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Даниил Медведев проиграл в первом круге Australian Open 20-летний россиянин Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Турсунов уступил Штепанеку в первом круге Australian Open Россиянин Дмитрий Турсунов не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии Датчанка Каролин Возняцки вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Девушка дня. Карина Виттхёфт

Южный не смог доиграть матч с Багдатисом и снялся с Australian Open Россиянин Михаил Южный не смог доиграть матч первого круга Australian Open против киприота Маркоса Багдатиса.

Раонич обыграл Брауна и вышел во второй круг Australian Open Канадец Милош Раонич, занимающий в рейтинге ATP третье место, без особых проблем вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Эррани стала соперницей Макаровой по второму кругу Australian Open Итальянка Сара Эррани успешно преодолела первый круг Открытого чемпионата Австралии.

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