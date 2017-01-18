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Кузнецова обыграла Фурлис во втором круге Austalian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кузнецова обыграла Фурлис во втором круге Austalian Open
Источник: Reuters

В матче второго круга Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла австралийку Джейми Форлис со счетом 6:2, 1:6.

Встреча длилась один час 23 минуты. На счету 31-летней россиянки один эйс, пять двойных ошибок, 24 невынужденных ошибки и 6 реализованных брейк-поинтов из 15, а у ее соперницы 6 двойных, 31 невынужденная и один реализованный брейк из шести.

В третьем круге Кузнецова встретится с победителем пары Елена Янкович (Сербия) – Юлия Гергес (Германия).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Фурлис Д. (Австралия) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 1:6

Место и дата

18 января 04:30, , Онлайн-трансляция

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