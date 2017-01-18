Передача Зайцева помогла «Торонто» одержать волевую победу над «Баффало»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Лео Комаров, Мэтт Мартин, Остон Мэттьюс и Джеймс ван Римсдайк, а у гостей шайбы забросили Кайл Окпосо, Эвандер Кейн и Уильям Кэррир.

Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев провел на льду 24 минуты 52 секунды, заработал одно очко, отдав результативную передачу и был признан третьей звездой матча.

Стоит отметить, что хозяева льда после первого периода проигрывали со счетом 0:2.

«Торонто» с 50-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 43 балла.

В следующем туре «Мэйпл Лифт» 20 января примет «Рейнджерс», а «Сэйбрз» на следующий день встретится с «Детройтом».