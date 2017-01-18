Передача Зайцева помогла «Торонто» одержать волевую победу над «Баффало»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на
домашнем льду обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:3.
В составе победителей голами отметились Лео Комаров, Мэтт Мартин, Остон Мэттьюс и Джеймс ван Римсдайк, а у гостей шайбы забросили Кайл Окпосо, Эвандер Кейн и Уильям Кэррир.
Российский защитник команды из Торонто Никита Зайцев провел на льду 24 минуты 52 секунды, заработал одно очко, отдав результативную передачу и был признан третьей звездой матча.
Стоит отметить, что хозяева льда после первого периода проигрывали
со счетом 0:2.
«Торонто» с 50-ю очками занимает седьмое место в Восточной
конференции, а «Баффало» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе
43 балла.
В следующем туре «Мэйпл Лифт» 20 января примет «Рейнджерс»,
а «Сэйбрз» на следующий день встретится с «Детройтом».
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Баффало - 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)
Голы:
Окпосо 10:16 (0:1). Кейн (Джионта, МакКейб), 19:27 (0:2). Комаров (Кадри, Нюландер), 20:32 (1:2). Маринчин 28:28 (2:2). Мэттьюз (Хаймэн, Браун), 29:45 (3:2). ван Римсдайк (Зайцев, Марнер), 53:04 (4:2). Каррье (Джионта, Гиргенсонс), 57:37 (4:3).
Место и дата
18 января 03:30, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция