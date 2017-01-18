«Сент-Луис» проиграл «Оттаве», пропустив шесть шайб. Тарасенко отдал голевую передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на домашнем льду проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:6.

В составе победителей дубли оформили Марк Стоун и Майк Хоффман и по разу отличились Жан-Габриель Пажо и Бобби Райан, а у хозяев льда шайбы забросили Пол Штястны, Кевин Шаттенкирк, Александр Стин и Патрик Берглунд.

Российский форвард команды из Сент-Луиса Владимир Тарасенко провел на льду почти 20 минут и заработал одно очко, отдав результативную передачу.

«Сент-Луис» с 51-м очком занимает шестое место в Западной конференции, а «Оттава» расположилась на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 50 баллов.

В следующем туре «Блюз» 20 января примет «Вашингтон», а «Сенаторз» в это же день сыграет на выезде с «Коламбусом».

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