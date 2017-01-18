«Сент-Луис» проиграл «Оттаве», пропустив шесть шайб. Тарасенко отдал голевую передача
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на
домашнем льду проиграл «Оттаве Сенаторз» со счетом 4:6.
В составе победителей дубли оформили Марк Стоун и Майк
Хоффман и по разу отличились Жан-Габриель Пажо и Бобби Райан, а у хозяев льда
шайбы забросили Пол Штястны, Кевин Шаттенкирк, Александр Стин и Патрик
Берглунд.
Российский форвард команды из Сент-Луиса Владимир Тарасенко
провел на льду почти 20 минут и заработал одно очко, отдав результативную
передачу.
«Сент-Луис» с 51-м очком занимает шестое место в Западной
конференции, а «Оттава» расположилась на восьмой строчке на Востоке, имея в
активе 50 баллов.
В следующем туре «Блюз» 20 января примет «Вашингтон», а «Сенаторз» в это же день сыграет на выезде с «Коламбусом».
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