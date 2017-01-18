Передача Григоренко и 21 сэйв Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Чикаго»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на
домашнем льду проиграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:6.
В составе победителей дубли оформили Таннер Керо и Винсент
Хиностроза и по разу отличились Ник Шмальц и Брент Сибрук, а у хозяев льда
дважды шайбу забросил Мэтт Дюшейн и по одной Блейк Комо и Мэттью Ньето.
Российский голкипер команды из Колорадо Семен Варламов отразил
21 бросок из 26, а его партнер по команде, соотечественник Михаил Григоренко
отдал одну результативную передачу, проведя на льду десять минут.
Россияне из «Блэкхокс» Артем Анисимов и Артемий Панарин
отыграли 18 минут 43 секунды и 21 минуту 26 секунд соответственно, но полезными
действиями за это время так и не отметились.
«Чикаго» с 61-м очком занимает второе место в Западной
конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе
27 баллов.
В следующем туре команда из Чикаго 21 января сыграет на
выезде с «Бостоном», а «Эвеланш» днем ранее встретится с «Анахаймом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Колорадо - Чикаго - 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)
Голы:
Шмальц 2:38 (0:1). Дюшен (Бэрри, Маккиннон), 7:39 (1:1). Сибрук (Шмальц, Расмуссен), 12:50 (1:2). Комо (Маккиннон, Григоренко), 29:03 (2:2). Ньето (Ландеског), 30:06 (3:2). Керо (Хосса, ван Римсдайк), 30:25 (3:3). Дюшен (Бушемин, Бэрри), 34:08 (4:3). Хайностроуза 45:10 (4:4). Хайностроуза (Хосса, Керо), 48:11 (4:5). Керо (Хосса, Тэйвс), 59:49 (4:6).
Место и дата
18 января 04:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция