Передача Григоренко и 21 сэйв Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду проиграл «Чикаго Блэкхокс» со счетом 4:6.

В составе победителей дубли оформили Таннер Керо и Винсент Хиностроза и по разу отличились Ник Шмальц и Брент Сибрук, а у хозяев льда дважды шайбу забросил Мэтт Дюшейн и по одной Блейк Комо и Мэттью Ньето.

Российский голкипер команды из Колорадо Семен Варламов отразил 21 бросок из 26, а его партнер по команде, соотечественник Михаил Григоренко отдал одну результативную передачу, проведя на льду десять минут.

Россияне из «Блэкхокс» Артем Анисимов и Артемий Панарин отыграли 18 минут 43 секунды и 21 минуту 26 секунд соответственно, но полезными действиями за это время так и не отметились.

«Чикаго» с 61-м очком занимает второе место в Западной конференции, а «Колорадо» в ней же расположился на 14-й строчке, имея в активе 27 баллов.

В следующем туре команда из Чикаго 21 января сыграет на выезде с «Бостоном», а «Эвеланш» днем ранее встретится с «Анахаймом».

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