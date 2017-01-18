«Челси» по инициативе Конте вернулся к идеи приобретения Мораты

Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

По информации источника, на игрока сборной Испании претендует «Челси». Отмечается, что наставник «синих» Антонио Конте, который накануне вернул нападающего Диего Косту к тренировкам с основой, планирует любой ценой заполучить игрока «сливочных» летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что Мората недоволен отсутствием игровой практики, и планирует вернуться в «Ювентус», цвета которого он защищал с 2014 по 2016 гг.

Стоит отметить, что по информации ряда испанских СМИ, «синие» минувшим летом предлагали за Морату больше 50-ти млн евро, но «Реал» по просьбе Зинедина Зидана отказался продавать игрока.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел во всех турнирах за «Реал» 21 матч, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 40 млн евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.