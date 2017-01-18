«Манчестер Юнайтед» может второй раз подряд побить трансферный рекорд
Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» во главе с Жозе Моуринью продолжает настаивать на покупке нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
Как сообщает The Independent, английский клуб намерен приобрести игрока сборной Франции летом 2017 года. Ранее сообщалось, что в стане испанского клуба уже начали вести поиски замены Гризманну, и сосредоточились на нападающем лондонского «Арсенала» Алексисе Санчесе.
Стоит отметить, что летом 2016 года «красные дьяволы» вернули в свои ряды полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» за 105 млн евро. Таким образом, клуб установил новый трансферный рекорд.
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