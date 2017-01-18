Моуринью готов отпустить Шоу в другой клуб

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью не рассчитывает на игрока и дал согласие на его продажу.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист сборной Англии провел на клубном уровне 12 матчей и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает Шоу в 21 млн евро, а его контракт с «Юнайтед» истекает летом 2018 года.

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