Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра
«Советский спорт»
предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.
1. Мужская сборная России по гандболу уступила команде
Франции (24:35) в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира.
2. Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов заявил, что не увидел
трагедии в это поражении.
3. «Интер» в 1/8 финала Кубка Италии лишь в дополнительное
время смог вырвать победу у «Болоньи» (3:2).
4. Сегодня ночью в Россию вернулись два российских фаната,
которые с лета минувшего года отбывали срок во французской тюрьме за беспорядки
на Евро-2016.
5. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук успешно перенес
операцию на стопе.
5. В НХЛ прошли девять матчей регулярного чемпионата, в
которых российские хоккеисты в сумме набрали семь очков.
6. 24 сэйва Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»
(4:1).
7. А коллега Бобровского Семен Варламов отразил 21 бросок,
но это не помогло «Колорадо» в матче с «Чикаго» (4:6).
8. Куда еще более обидно Павлу Бучневичу. 21-летний
россиянин заработал для «Рейнджерс» три очка, но команда из Нью-Йорка все равно
проиграла «Далласу» (6:7).
9. Волевую победу одержал «Торонто», обыграв «Баффало»
(4:3). Российский защитник Никита Зайцев отдал одну результативную передачу и
был признан третьей звездой матча.
10. Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу, но
победу «Сент-Луису» это не принесло, «Оттава» оказалась сильнее – 6:4.
11. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором
круге Australian Open обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву (6:2, 6:2),
а Светлана Кузнецова также без проблем одолела австралийку Джейми Форлис (6:2,
6:1).
Цитата дня: «Нас отправили в заключение, чтобы устроить
образцово-показательную смерть», - российские фанаты, освободившиеся из
французской тюрьмы.
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