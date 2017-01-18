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Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра среды.

1. Мужская сборная России по гандболу уступила команде Франции (24:35) в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

2. Главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов заявил, что не увидел трагедии в это поражении.

3. «Интер» в 1/8 финала Кубка Италии лишь в дополнительное время смог вырвать победу у «Болоньи» (3:2).

4. Сегодня ночью в Россию вернулись два российских фаната, которые с лета минувшего года отбывали срок во французской тюрьме за беспорядки на Евро-2016.

5. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук успешно перенес операцию на стопе.

5. В НХЛ прошли девять матчей регулярного чемпионата, в которых российские хоккеисты в сумме набрали семь очков.

6. 24 сэйва Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину» (4:1).

7. А коллега Бобровского Семен Варламов отразил 21 бросок, но это не помогло «Колорадо» в матче с «Чикаго» (4:6).

8. Куда еще более обидно Павлу Бучневичу. 21-летний россиянин заработал для «Рейнджерс» три очка, но команда из Нью-Йорка все равно проиграла «Далласу» (6:7).

9. Волевую победу одержал «Торонто», обыграв «Баффало» (4:3). Российский защитник Никита Зайцев отдал одну результативную передачу и был признан третьей звездой матча.

10. Владимир Тарасенко отдал одну голевую передачу, но победу «Сент-Луису» это не принесло, «Оттава» оказалась сильнее – 6:4.

11. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во втором круге Australian Open обыграла соотечественницу Наталью Вихлянцеву (6:2, 6:2), а Светлана Кузнецова также без проблем одолела австралийку Джейми Форлис (6:2, 6:1).

Цитата дня: «Нас отправили в заключение, чтобы устроить образцово-показательную смерть», - российские фанаты, освободившиеся из французской тюрьмы.

Видео дня: Лучшие голы Криштиану Роналду в ворота «Сельты»

Блог дня: Почему русские побеждают на «Дакаре»

Добро дня: Клуб приютил собаку, которая выбежала на поле во время матча

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