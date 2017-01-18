Помимо Мораты «Челси» интересуется Алексисом Санчесом и Ромелу Лукаку

В связи с недавними событиями, которые произошли между форвардом Диего Костой и наставником «Челси» Антонио Конте, клуб задумался о приобретении нового нападающего.

Как сообщает Daily Mirror, лондонский клуб проявляет интерес к трем игрокам атакующей линии: Альваро Морате (мадридский «Реал»), Алексису Санчесу (лондонский «Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»).

Ранее сообщалось, что Коста и Конте повздорили из-за того, что форвард отказался принимать участие в игре 21-го тура АПЛ с «Лестером» (3:0), поскольку испытывал боли в спине. Сообщалось, что медицинский штаб «синих» не обнаружил у футболиста никаких проблем, и итальянский специалист встал на защиту медиков.

Алексис Санчес: Чувствую себя важным игроком «Арсенала», мне очень комфортно в этом клубе

«Челси» по инициативе Конте вернулся к идеи приобретения Мораты