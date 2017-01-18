Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вихлянцева2:6, 2:6Павлюченкова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Теннис  Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Баскетбол  Зенит- : -Хапоэль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Казанский: Уровень обороны и уровень амбиций «Сити» несопоставимы, в этом большая трагедия Гвардиолы

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался об игре «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«В Англии, в отличие от Испании и Германии, очень мощные команды с точки зрения антропометрии и физической готовности. Против такой физически насыщенной обороны Пепу играть очень сложно. К середине первого круга вскрылась и еще одна проблема – слабая защита.

Дело и в Клаудио Браво, который очень тяжело адаптируется к АПЛ, и в персонах центральных защитников. Уровень обороны и уровень амбиций «Сити» несопоставимы, в этом большая трагедия Пепа. Как бы долго «Манчестер» ни контролировал мяч, как бы много голевых моментов ни создавал, соперник всегда уверен, что может обыграть таких защитников и забить такому вратарю. 

Кроме того, у Пепа, в отличие от того же Конте, нет какого-то второго варианта ведения борьбы, у него не получается спрятать проблемные стороны. Пока что «Сити» нельзя вычеркивать из списка фаворитов, но надо что-то делать с такой обороной», – написал Казанский в своей колонке на официальном сайте «Матч ТВ».

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Гвардиола намерен приобрести в «Манчестер Сити» нового вратаря

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Манчестер Юнайтед» готов предложить Ибрагимовичу новый контрактРуководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича, который перешел в команду минувшим летом.Помимо Мораты «Челси» интересуется Алексисом Санчесом и Ромелу ЛукакуВ связи с недавними событиями, которые произошли между форвардом Диего Костой и наставником «Челси» Антонио Конте, клуб задумался о приобретении нового нападающего.Моуринью готов отпустить Шоу в другой клубЗащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Independent.«Манчестер Юнайтед» может второй раз подряд побить трансферный рекордГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Челси» по инициативе Конте вернулся к идеи приобретения МоратыФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.Полузащитник «Барселоны»: Не хотел даже слушать Венгера, дал понять ему, что хочу остатьсяПолузащитник «Барселоны» Серхио Сампер, который выступает на правах аренды за «Гранаду», заявил, что минувшим летом мог стать игроком лондонского «Арсенала».«Челси» интересуется бывшим форвардом «Барселоны»Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает Sky Sports.Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионатПолузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отказался от перехода в китайский чемпионат. Об этом сообщает BBC.Срок за нырок. Как в Англии будут наказывать за симуляциюСрок за нырок. Как в Англии будут наказывать за симуляциюРуководство Футбольной ассоциации Англии (FA) рассматривает возможность дисквалификаций за симуляции. А что в РФПЛ?Кэрролл подписал контракт с «Суонси»Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Том Кэрролл подписал контракт с «Суонси», рассчитанный на 3,5 года. Об этом сообщает официальный twitter «лебедей».Конте позволил Диего Косте вернуться к тренировкам с основным составом «Челси»Нападающий «Челси» Диего Коста вернулся к тренировкам с основным составом команды.Санья оштрафован на 40 тысяч евро за сообщение в социальной сетиЗащитник «Манчестер Сити» Бакари Санья оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 40 тысяч фунтов стерлингов за комментарий в социальной сети Instagram после победы над «Бернли».Несчастлив, но боевит. Василий Уткин – о квалификации Хосепа ГвардиолыНесчастлив, но боевит. Василий Уткин – о квалификации Хосепа ГвардиолыОбозреватель «Советского спорта» – о квалификации главного тренера «Манчестер Сити», которого сейчас критикуют все.«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с ВаленсиейКак сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», защитник Антонио Валенсия продлил контракт с клубом.В случае ухода Санчеса, «Арсенал» постарается приобрести форварда «Милана»Нападающий «Милана» Мбай Ньянг может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.«МЮ» отказался продавать Депая в «Лион»Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопиться отпускать полузащитника Мемфиса Депая в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубеГлава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс не подтвердил информацию о том, что бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может войти в штаб лондонского клуба.Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля МессиГотовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси«Советский спорт» разбирается, почему нападающий не торопится продлевать контракт, и предлагает варианты его дальнейшей карьеры.Джорджо Кьеллини: Погба – это ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболеЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что «Ювентусу» не хватает присутствия в составе полузащитника Поля Погба, который минувшим летом перешел в английский «Манчестер Юнайтед».Гвардиола намерен приобрести в «Манчестер Сити» нового вратаряТренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой намерен укрепить вратарскую линию летом 2017 года.
Главные новости
Футбол
Поражение России на ЧМ, семь очков россиян в НХЛ и победы Кузнецовой с Павлюченковой. Главные новости утра
Футбол
Денис Казанский: Уровень обороны и уровень амбиций «Сити» несопоставимы, в этом большая трагедия Гвардиолы
Футбол
«Челси» по инициативе Конте вернулся к идеи приобретения Мораты
Хоккей
Передача Григоренко и 21 сэйв Варламова не помогли «Колорадо» в матче с «Чикаго»
Хоккей
«Сент-Луис» проиграл «Оттаве», пропустив шесть шайб. Тарасенко отдал голевую передача
Хоккей
Передача Зайцева помогла «Торонто» одержать волевую победу над «Баффало»
Теннис
Кузнецова обыграла Фурлис во втором круге Austalian Open
Хоккей
Три очка Бучневича не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Далласом»
Хоккей
24 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину»
Теннис
Павлюченкова вышла в третий раунд Australian Open, обыграв Вихлянцеву
все новости
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Клаудио Браво
Клаудио Бравовсе новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости