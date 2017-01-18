Денис Казанский: Уровень обороны и уровень амбиций «Сити» несопоставимы, в этом большая трагедия Гвардиолы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался об игре «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы.

«В Англии, в отличие от Испании и Германии, очень мощные команды с точки зрения антропометрии и физической готовности. Против такой физически насыщенной обороны Пепу играть очень сложно. К середине первого круга вскрылась и еще одна проблема – слабая защита.

Дело и в Клаудио Браво, который очень тяжело адаптируется к АПЛ, и в персонах центральных защитников. Уровень обороны и уровень амбиций «Сити» несопоставимы, в этом большая трагедия Пепа. Как бы долго «Манчестер» ни контролировал мяч, как бы много голевых моментов ни создавал, соперник всегда уверен, что может обыграть таких защитников и забить такому вратарю.

Кроме того, у Пепа, в отличие от того же Конте, нет какого-то второго варианта ведения борьбы, у него не получается спрятать проблемные стороны. Пока что «Сити» нельзя вычеркивать из списка фаворитов, но надо что-то делать с такой обороной», – написал Казанский в своей колонке на официальном сайте «Матч ТВ».

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