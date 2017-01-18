«Анахайм» в ОТ одержал волевую победу над «Тампой», Нестеров отдал голевой пас
Хоккеисты «Анахайма» на домашней арене нанесли поражение в овертайме «Тампе-Бэй» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
На 25-й минуте Валттери Фильппула вывел гостей вперед, а одним из участников голевой атаки стал россиянин Никита Нестеров. Спустя 21 секунду Райан Гецлаф восстановил равновесие в игре.
Победу «Анахайму» принес точный бросок Рикарда Ракелля на 54-й секунде овертайма.
Отметим, что российские нападающие «Тампы» Никита Кучеров и Владислав Наместников провели на льду 19 и 16 минут соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Анахайм - Тампа-Бэй - 2:1 О.Т. (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Филппула (Строльман, Нестеров), 24:36 (0:1). Гецлаф 24:57 (1:1). Ракелль (Кеслер), 60:54 (2:1).
Место и дата
18 января 06:00, Хонда Центр, Онлайн-трансляция