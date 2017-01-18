«Манчестер Юнайтед» готов предложить Ибрагимовичу новый контракт

Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» довольны выступлением 35-летнего форварда Златана Ибрагимовича, который перешел в команду минувшим летом.

По информации The Sun, английский клуб в ближайшее время предложит игроку сборной Швеции новый контракт, который рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что футболист «красных дьяволов» может переехать грядущим летом в MLS.

В нынешнем сезоне нападающий провел во всех турнирах за «Юнайтед» 29 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи, а его нынешний контракт рассчитан до 2017 года.

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