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Бобровский лидирует в НХЛ по числу побед в нынешнем сезоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» отразил 24 из 25 бросков.

В матче, который состоялся сегодня, игрок записал в свой актив 27-ю победу в 35-ти матчах текущего сезона.

Таким образом, вратарь продолжает удерживает лидерство по этому показателю в лиге, опережая Девана Дубника из «Миннесоты» и Кэма Тэлбота из «Эдмонтона» (по 23 победы). 

Отметим, что Бобровский пропустил три матча из-за болезни.

Матч

Коламбус - Каролина - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Голы:

Ахо (Стемпняк, Теравайнен), 18:06 (0:1). Дженнер (Эткинсон, Мюррей), 18:17 (1:1). Дубински (Мюррей), 18:52 (2:1). Дубински (Эткинсон, Дженнер), 23:53 (3:1). Седлак (Хартнелл, Ганье), 29:16 (4:1).

Место и дата

18 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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