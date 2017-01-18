Бобровский лидирует в НХЛ по числу побед в нынешнем сезоне
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» отразил 24 из 25 бросков.
В матче, который состоялся сегодня, игрок записал в свой актив 27-ю победу в 35-ти матчах текущего сезона.
Таким образом, вратарь продолжает удерживает лидерство по этому показателю в лиге, опережая Девана Дубника из «Миннесоты» и Кэма Тэлбота из «Эдмонтона» (по 23 победы).
Отметим, что Бобровский пропустил три матча из-за болезни.
Матч
Коламбус - Каролина - 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
Голы:
Ахо (Стемпняк, Теравайнен), 18:06 (0:1). Дженнер (Эткинсон, Мюррей), 18:17 (1:1). Дубински (Мюррей), 18:52 (2:1). Дубински (Эткинсон, Дженнер), 23:53 (3:1). Седлак (Хартнелл, Ганье), 29:16 (4:1).
Место и дата
18 января 03:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
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