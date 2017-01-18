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Президент УЕФА: Не вижу никаких оснований отбирать у России чемпионат мира-2018

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал об отношении УЕФА к проведению чемпионата мира по футболу в России, который намечен на 2018 год.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира-2018. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и что в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет», – приводит слова Чеферин ТАСС.

Напомним, чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года и пройдет на 12 стадионах в 11 городах России.

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