«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января
Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры о продлении контракта с форвардом Лионелем Месси. Об этом сообщает издание Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб планирует решить этот вопрос до конца текущего месяца.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Аргентины принял решение покинуть сине-гранатовых, а английские СМИ утверждают, что «Манчестер Сити» готов выложить за него 100 млн фунтов.
В нынешнем сезоне 29-летний Месси провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.
Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически