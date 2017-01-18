«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до конца января

Зинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минут

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан пообщался с журналистами перед матчем с «Сельтой» в рамках 1/4 финала Кубка Испании.