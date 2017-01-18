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«Лион» готов удовлетворить требования «Юнайтед» по трансферу Депая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает интересовать французский «Лион». 

Как сообщает Daily Mirror, представитель Лиги 1 готов улучшить свое предложение по игроку сборной Голландии.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» отказались продавать футболист, поскольку намерены получить с продажи Депая 17 млн млн фунтов, а также гарантировать себе дополнительные выплаты в случае успешного выступления игрока в новой команде.

По сообщениям СМИ, на полузащитника также претендуют «Милан», «Рома» и московский «Спартак». А сам игрок больше склоняется к переезду в Лигу 1.

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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