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«Лейкерс» уступили «Денверу», потерпев пятое поражение подярд. Мозгов набрал 4 очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Лейкерса» уступили  на домашней арене «Денверу» со счетом 121:127.

Весомый вклад в победу своей команды внес центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 29 очков.

Отметим, что российский легионер калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке 10 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 3 с игры) и сделал один подбор.

Для команды Люка Уолтона это поражение стало пятым подряд. «Лейкерс» занимает 14-ю строчку в Западной конференции, «Денвер» одержал три победы кряду и поднялся на восьмое место.

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Регулярный чемпионат

Матч

Лейкерс - Денвер - 121:127

Место и дата

18 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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