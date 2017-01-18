«Лейкерс» уступили «Денверу», потерпев пятое поражение подярд. Мозгов набрал 4 очка
Баскетболисты «Лейкерса» уступили на домашней арене «Денверу» со счетом 121:127.
Весомый вклад в победу своей команды внес центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 29 очков.
Отметим, что российский легионер калифорнийцев Тимофей Мозгов провел на площадке 10 минут, за которые набрал 4 очка (2 из 3 с игры) и сделал один подбор.
Для команды Люка Уолтона это поражение стало пятым подряд. «Лейкерс» занимает 14-ю строчку в Западной конференции, «Денвер» одержал три победы кряду и поднялся на восьмое место.
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18 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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18 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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