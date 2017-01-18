День в истории. Хосепу Гвардиоле – 46

Хосеп Гвардиола Источник: Reuters

Сегодня, 18 января, свой 46-й день рождения отмечает известный испанский специалист Хосеп Гвардиола.

Наставник известен своей работой с «Барселоной» и мюнхенской «Баварией». Сейчас тренер работает с «Манчестер Сити», который он возглавил летом 2016 года.

Свой тренерский путь Гвардиола начал в 2007 году, возглавив «Барселону Б». Год спустя Хосеп стал наставником основной команды, с которой выиграл чемпионат (3 раза), Кубок (2), Суперкубок Испании (3), а также Лигу чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2) и клубный чемпионат мира (2).

В 2012 году Хосеп встал у руля мюнхенской «Баварии» и выиграл вместе с командой чемпионат (3) и Кубок страны (2), а также Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Будучи игроком, Гвардиола большую часть своей карьеры посвятил каталонскому клубу и выиграл вместе с ним чемпионат (6 раз), Кубок (2), Суперкубок Испании (4), а также Кубок европейских чемпионов (1991/92), Кубок обладателей кубков (2), и Суперкубок УЕФА (2 раза).