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Новый логотип «Ювентуса» обошелся клубу в 200 тысяч евро

Источник:  Лента.РуКомментарии

Стала известна стоимость разработки нового логотипа туринского «Ювентуса», презентация которого вызвала неоднозначную реакцию со стороны болельщиков клуба.

На оплату услуг дизайнеров «Ювентус» потратил 200 тысяч евро, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на твиттер итальянской журналистки Нимы Тавалли.

Ранее «Ювентус» провел презентацию своей новой эмблемы. Мероприятие состоялось в Национальном музее науки и технологий Леонардо да Винчи в Милане.

В соответствии с изменением логотипа будущим летом будет проведен ребрендинг всей атрибутики клуба.

«Енисей» спародировал новый логотип «Ювентуса»

Стильно, модно, молодежно. «Ювентус», «Спартак» и клубы, сменившие эмблемы

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