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Димитри Пайе: Если «Вест Хэм» не продаст меня, я травмирую себе крестообразные связки!

Источник:  A BolaКомментарии

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе настроен серьезно. По словам игрокам, он готов нанести себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.

«Даю слово, что больше не надену футболку «Вест Хэма». Если клуб не продаст меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и я вправе самостоятельно выбирать свое будущее», – сказал игрок сборной Франции.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является «Марсель», который предложил за него 20 млн евро. Также в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.

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