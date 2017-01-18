Димитри Пайе: Если «Вест Хэм» не продаст меня, я травмирую себе крестообразные связки!

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе настроен серьезно. По словам игрокам, он готов нанести себе травму, если клуб не продаст его в зимнее трансферное окно.

«Даю слово, что больше не надену футболку «Вест Хэма». Если клуб не продаст меня, я травмирую себе крестообразные связки! Я человек, и я вправе самостоятельно выбирать свое будущее», – сказал игрок сборной Франции.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на игрока является «Марсель», который предложил за него 20 млн евро. Также в его услугах заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.