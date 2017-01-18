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Василий Уткин: В «Барселоне» тупик, а командные тупики разруливаются путем смены тренера

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о проблемах «Барселоны» в нынешнем сезоне.

«То, что сейчас происходит в «Барселоне» – это предсказуемый тупик. Тупик не в смысле катастрофическом, а тупик в том смысле, что непонятно куда идти дальше.

«Барселона» давно перестала практиковать предельно коллективный футбол. Если максимально упростить формулировку – это три форварда и подносчики снарядов, какими бы они не были прекрасными. Это очень конечный вариант игры.

Например, очень много язвительного говорят про Пако Алькасера, который пришёл в «Барселону» сидеть на скамейке. Это характеризует ситуацию в «Барселоне», а не Алькасера, потому что каталонцам, безусловно, нужен футболист на подмену, хотя бы какой-то. Но когда же их менять!? Чтобы потом неделю слушать изобретательное нытье по этому поводу и кучу вопросов на пресс-конференциях? Или, может быть, нарваться на пренебрежительный эмоциональный жест рукой? Хотя футболисты могут просто не сдержаться, они же действительно суперзвезды. Когда играть Пако Алькасеру? Очень сложно ответить на этот вопрос.

Время Луиса Энрике уходит? Нет, не обязательно. Я же говорю, что ситуация тупиковая, а командные тупики разруливаются, в том числе, путем смены тренера. Его сменить проще, чем команду», – приводит слова Уткина официальный сайт «Спорт FM».

На данный момент команда занимает третье место в таблице Примеры, набрав после 18-ти туров 38 очков. 

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