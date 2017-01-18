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Макарова и Веснина вышли во второй круг парного разряда US Open

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Третьи сеяные Australian Open в парном разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг.

Российская пара в трех сетах нанесла поражение представителям Японии Суко Аояме и Макото Ниномии (6:4, 5:7, 6:2).

Следующими соперницами Макаровой и Весниной станут американки Лизел Хубер и Мария-Хосе Мартинес-Санчес.

Напомним, лучшим результатом Макаровой и Весниной на турнире «Большого шлема» в Мельбурне был выход в финал в 2014 году.

В прошлом сезоне Веснина играла в Мельбурне в паре с Анастасией Павлюченковой и дошла до третьего круга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

1-й круг

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия, 3) – Суко Аояма/Макото Ниномия (Япония) – 6:4, 5:7, 6:2

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