Макарова и Веснина вышли во второй круг парного разряда US Open
Третьи сеяные Australian Open в парном
разряде Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг.
Российская пара в трех сетах нанесла поражение представителям Японии Суко Аояме и Макото Ниномии (6:4, 5:7, 6:2).
Следующими соперницами Макаровой и Весниной станут американки Лизел Хубер и Мария-Хосе Мартинес-Санчес.
Напомним, лучшим результатом Макаровой и Весниной на турнире «Большого шлема» в Мельбурне был выход в финал в 2014 году.
В прошлом сезоне Веснина играла в Мельбурне в паре с Анастасией Павлюченковой и дошла до третьего круга.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого
шлема» Australian Open
Призовой фонд 16 503 692
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
1-й круг
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия, 3) – Суко Аояма/Макото Ниномия (Япония) – 6:4, 5:7, 6:2