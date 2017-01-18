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Луи ван Гал: В следующем году мое решение о завершении карьеры может поменяться

Источник:  Cadena SERКомментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал заявил, что еще может вернуться к профессиональный деятельности, рассказал об интересе со стороны «Валенсии», а также исключил свое возвращение в «Барселону».

«Я не завершил карьеру. Сейчас у меня творческий отпуск, позже я решу, что делать дальше. Существует большая вероятность, что закончу с футболом, но пока это не окончательно. Пресса в Голландии пишет что хочет, впрочем, как и в Испании.

Возвращение в Испанию? Я получил предложение от «Валенсии» месяц назад или около того, но ответил отказом. В следующем году мое решение может поменяться, все будет зависеть о моего состояния. «Барселона»? Нет, Луис Энрике очень хороший тренер», – приводит слова специалиста Cadena CER.

Ван Гал покинул пост главного тренера «Юнайтед» в мае 2016 года.

Кроме английского клуба ван Гал работал с амстердамским «Аяксом», «Барселоной», АЗ, мюнхенской «Баварией» и сборной Голландии.

Гитлер или отец родной? Каким тренером был Луи ван Гал

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