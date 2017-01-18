Владимир Драчев: Большой штраф за допинг будет дисциплинировать спортсменов

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал инициативу биатлонистов ужесточить ответственность за нарушения антидопинговых правил.

- Если штраф сделают настолько большим, это будет дисциплинировать. Когда сумма не так велика, есть большой соблазн нарушить правила. А так руководители федераций будут понимать, что проколов допускать нельзя, а специалисты — что нельзя работать как попало и стремиться к победам любым путем.

Нынешнее поколение спортсменов не должно отвечать за уже дисквалифицированных биатлонистов. Сокращая квоту, мы только ограничим возможности для молодых ребят, которые могли бы выступать. Следует наказывать конкретно тех, кто попался, а не их чистых коллег, - рассказал Драчев RT на русском.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.