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Владимир Драчев: Редко биатлонисты решаются на употребление запрещенных веществ сами, им их неоткуда взять

Источник:  RT на русскомКомментарии

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев рассказал о том, как биатлонистов склоняют к применению запрещенных препаратов. 

- Очень редко биатлонисты решаются на употребление запрещённых веществ сами. По сути, им даже негде их взять. Нужно наказывать тех, кто предлагает атлетам допинг, — врачей,  тренеров, менеджеров, которые пытаются воспользоваться ситуацией. А спортсмены не всегда даже могут оценить размер опасности. Причем наказывать виновных в распространении допинга нужно так же сурово, как наркодельцов, - заявил Драчев RT на русском.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.

Владимир Драчев: Большой штраф за допинг будет дисциплинировать спортсменов

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