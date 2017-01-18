Владимир Драчев: Редко биатлонисты решаются на употребление запрещенных веществ сами, им их неоткуда взять

Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев рассказал о том, как биатлонистов склоняют к применению запрещенных препаратов.

- Очень редко биатлонисты решаются на употребление запрещённых веществ сами. По сути, им даже негде их взять. Нужно наказывать тех, кто предлагает атлетам допинг, — врачей, тренеров, менеджеров, которые пытаются воспользоваться ситуацией. А спортсмены не всегда даже могут оценить размер опасности. Причем наказывать виновных в распространении допинга нужно так же сурово, как наркодельцов, - заявил Драчев RT на русском.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.