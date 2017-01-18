«Айлендерс» отправили в отставку Капуано

Главный тренер «Айлендерс» Джек Капуано отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен ассистент генерального менеджера Дуг Уэйт.

50-летний Капуано возглавлял «Айлендерс» с 15 ноября 2010 года, придя на смену Скотту Гордону. Он четыре раза выводил команду в плей-офф, показав лучший результат в прошлом сезоне, когда «островитяне» прошли первый раунд.

В 482 матчах с «Айлендерс» Капуано одержал 227 побед. Он занимает второе место среди тренеров в истории клуба по матчам и победам, уступая только члену Зала хоккейной славы Элу Арбуру.

«Для меня было большой честью служить такой команде и его страстным болельщикам, – сказал Капуано. – Хочу поблагодарить Гарта и группу владельцев за возможность тренировать «Айлендерс». Также я хочу поблагодарить за проделанную работу тренерский штаб, персонал и игроков».

Напомним, в нынешнем сезоне «Айлендерс» набрали 42 очка и занимают последнее место Восточной конференции.