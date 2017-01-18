Эдуард Николаев: Хорошо, что вернулся настоящий «Дакар»

Чемпион ралли-рейда «Дакар-2017» Эдуард Николаев, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», рассказал о своих впечатлениях от гонки:

- Это был более интересный «Дакар». Если сравнивать с прошлыми годами, то организаторы послушали участников и изменили формат. В этот раз мы видели и бездорожье, и пески, и сложную навигацию. Можно сказать, «Дакар» стал настоящим. Была мокрая гонка, несколько спецучастков отменили. Также было много растительности, острых колючек, которые рвут колёса. Это было сложно и интересно, - заявил Николаев, отвечая на вопросы журналистов, которые встречали команду в московском аэропорту.



Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.