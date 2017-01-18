Тибо Куртуа: У нас достаточно классная команда, чтобы заменить Диего Косту

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа оценил роль в лондонском клубе форварда Диего Косты, который недавно повздорил с наставником «синих» Антонио Конте.

«У нас достаточно классная команда, чтобы заменить Диего. Он важен для нас, но если он не может сыграть, мы знаем, что можем справиться с этим. Естественно, это был другой стиль игры, потому что не было смысла делать длинные забросы на Эдена, Виллиана и Педро, которым противостояли высоченные Хут и Морган. Но мы справились и, разумеется, ранний гол помог нам в этом, а позднее мы сняли вопросы о победителе, реализовав свои голевые моменты», – приводит слова бельгийца официальный сайт «синих».

В нынешнем сезоне 28-летний Коста провел во всех турнирах 21 матч, забил 14 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Косту в 45 млн евро, а его контракт с «Челси» рассчитан до 2019 года.

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