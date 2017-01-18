Владимир Чагин: Мы еще не решили, будем ли участвовать в «Дакаре-2018»

- Вы все знаете, какие два сложных года были, даже под вопросом было участие в «Дакаре», но мы подготовились и победили. Мы понимали, какая ответственность лежит на нас, и делали всё, чтобы до вас доходили только положительные новости. Нелегко складывались гонки и в Африке, и в Америке, но ваша поддержка придавала нам силы. И мы стали первыми и там, и там.

Будем ли мы участвовать в «Дакаре» в 2018 году? Пока не могу сказать. Приедем домой, будем разбираться и принимать решение, - - заявил Чагин, отвечая на вопросы журналистов, которые встречали команду в московском аэропорту.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Сразу в двух классах чемпионами стали российские гонщики: Сергей Карякин выиграл соревнования на квадроциклах, а в общем зачете в классе грузовиков первые два места заняли два российских экипажа (Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова), представляющие команду «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.