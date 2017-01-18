Гарт Сноу: Моя вина в неудачах команды – 100%
Генеральный менеджер «Айлендерс»
Гарт Сноу прокомментировал отставку главного тренера команды Джека Капуано,
полностью взяв на себя вину за неудачи команды в нынешнем сезоне.
«Все 100%, – оценил долю своей вины Сноу. – Не думаю, что в нашем сегодняшнем составе есть хоть один игрок, к появлению которого я не приложил бы руку, будь то через драфт, обмен, драфт отказов или подписание на рынке свободных агентов.
То же самое касается сотрудников клуба – тренеров, специалистов по физической подготовке, скаутов. У меня и в мыслях нет отгораживаться от очевидного: все, что мы сейчас имеем, начинается с меня».
Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «Айлендерс» назначен ассистент Сноу Дуг Уэйт, который играл за клуб с 2008 по 2011 годы.
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