Рамос эмоционально поздравил наставника «Севильи» с победой над «Реалом» (видео)
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили со счетом 1:2.
«Да здравствуют мужики с яйцами, и ты один из них», – сказал Рамос наставнику андалусийской команды, слова которого приводит AS.
Video: Sergio Ramos to Jorge Sampaoli before kick-off: "Long live those who have balls, and you are one." pic.twitter.com/66WMggBqUa— RMadrid Edition (@RMadridEdition) 17 января 2017 г.
Отметим, что до этой встречи команды встречались в рамках Кубка Испании. В той встрече защитник «Реала» успел повздорить с болельщиками «Севильи». Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду. Обзор 18-го тура испанской Примеры
Зинедин Зидан: В этом сезоне у «Реала» было лишь пять плохих минут
Матч
Голы
Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).
Состав
Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)
Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду
Предупреждения:
Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84
Судья:
Алехандро Эрнандес (Испания)
Место и дата
15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция