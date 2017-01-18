Рамос эмоционально поздравил наставника «Севильи» с победой над «Реалом» (видео)

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили со счетом 1:2.

«Да здравствуют мужики с яйцами, и ты один из них», – сказал Рамос наставнику андалусийской команды, слова которого приводит AS.

Video: Sergio Ramos to Jorge Sampaoli before kick-off: "Long live those who have balls, and you are one." pic.twitter.com/66WMggBqUa — RMadrid Edition (@RMadridEdition) 17 января 2017 г.

Отметим, что до этой встречи команды встречались в рамках Кубка Испании. В той встрече защитник «Реала» успел повздорить с болельщиками «Севильи». Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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