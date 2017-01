Рамос эмоционально поздравил наставника «Севильи» с победой над «Реалом» (видео)

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили со счетом 1:2.

«Да здравствуют мужики с яйцами, и ты один из них», – сказал Рамос наставнику андалусийской команды, слова которого приводит AS.

Video: Sergio Ramos to Jorge Sampaoli before kick-off: "Long live those who have balls, and you are one." pic.twitter.com/66WMggBqUa