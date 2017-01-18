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Рамос эмоционально поздравил наставника «Севильи» с победой над «Реалом» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос пообщался с наставником «Севильи» Хорхе Сампаоли после матча 18-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили со счетом 1:2.

«Да здравствуют мужики с яйцами, и ты один из них», – сказал Рамос наставнику андалусийской команды, слова которого приводит AS.

Отметим, что до этой встречи команды встречались в рамках Кубка Испании. В той встрече защитник «Реала» успел повздорить с болельщиками «Севильи». Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

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Матч

Севилья - Реал - 2:1 (0:0)

Голы

Роналду 66 (0:1 - пен.). Рамос 85 (1:1 - автогол). Йоветич 90 (2:1).

Состав

Севилья: Гонсалес С., Эскудеро, Рами, Пареха, Мариано, Васкес (Йоветич, 68), Н'Зонзи, Иборра (Сарабиа, 77), Насри, Витоло, Бен Йеддер (Вьетто, 90)

Реал: Навас, Варан, Карвахаль, Начо, Марсело, Рамос, Кроос (Ковачич, 75), Каземиро, Модрич, Бензема, Роналду

Предупреждения:

Иборра, 31; Н'Зонзи, 42; Насри, 82 - Марсело, 84

Судья:

Алехандро Эрнандес (Испания)

Место и дата

15 января 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция


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