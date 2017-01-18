Сергей Шубенков: Это меня не красит, но буду соревноваться как нейтральный атлет

Чемпион мира 2015 года в барьерном беге на 110 метров Сергей Шубенков прокомментировал свое намерение выступать на международных турнирах под нейтральным флагом.

- Моя заявка еще не ушла в IAAF, но как раз сейчас я нахожусь в процессе ее написания.

Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты, - рассказал Шубенков.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Сергей Шубенков из-за этого был вынужден пропустить Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, хотя за всю карьеру он не сдал ни одной положительной пробы.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.

