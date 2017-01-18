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Бэклунд, Шарп и Миллер - три звезды дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой дня стал голкипер «Ванкувера» Райан Миллер, сделавший «сухарь» в матче с «Нэшвиллом» (1:0), отразив 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой назван форвард «Далласа» Патрик Шарп, в активе которого дубль в ворота «Рейнджерс» (7:6). 

Первой звездой признан шведский нападающий «Калгари» Микаэль Бэклунд с 3 (2+1) очками в матче с «Флоридой» (5:2).

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