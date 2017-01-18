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Бушар одержала вторую победу на Australian Open

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47-я ракетка мира Эжени Бушар вышла в третий круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open.

22-летняя канадская теннисистка нанесла поражение Шуай Пэн из Китая, выиграв два сета (7:6 (7:5), 6:2) за 1 час 29 минут.

Следующей соперницей Бушар станет победитель матча Полин Парментье (Франция) – Коко Вандевеге (США).

Напомним, лучшим результатом Бушар в Мельбурне был выход в полуфинал в 2014 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема» Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

2-й круг

Матч

Пенг Ш. (Китай) - Бушар Э. (Канада) - 6:7, 2:6, 0:0

Место и дата

18 января 06:30, , Онлайн-трансляция

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