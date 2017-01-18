Бушар одержала вторую победу на Australian Open
47-я ракетка мира
Эжени Бушар вышла в третий круг турнира серии «Большого шлема» Australian Open.
22-летняя канадская теннисистка нанесла поражение Шуай Пэн из Китая, выиграв два сета (7:6 (7:5), 6:2) за 1 час 29 минут.
Следующей соперницей Бушар станет победитель матча Полин Парментье (Франция) – Коко Вандевеге (США).
Напомним, лучшим результатом Бушар в Мельбурне был выход в полуфинал в 2014 году.
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого
шлема» Australian Open
Призовой фонд 16 503 692
долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Пенг Ш. (Китай) - Бушар Э. (Канада) - 6:7, 2:6, 0:0
Место и дата
18 января 06:30, , Онлайн-трансляция
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