Анфиса Резцова: Президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инициативу биатлонистов по ужесточению ответственности за нарушения антидопинговых правил.

- Меня больше всего поражает, что сразу после ОИ в Рио в России была создана комиссия по борьбе с допингом. В итоге прошло время и ничего не изменилось. На отечественных атлетов продолжают наседать, имён виновных по-прежнему никто не называет. Я считаю, мы должны агрессивно защищаться и доказывать свою правоту. Думаю, и президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменов. А то что ни день — то придумывают что-то новое против нас.

Отвечать всегда будет вся страна. Также и в Рио-де-Жанейро не пустили многих наших спортсменов, толком ничего не доказав. Всё это несправедливо. Спорт — уже давно большая политика и большие деньги. За допинг должны отвечать те, кто попадается. Пусть платят сами. Наказывайте их конкретно. А страна в целом должна бороться с запрещенными веществами, - заявил Резцова RT на русском.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.