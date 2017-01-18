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Лионель Месси: Всегда уважал Руни, он является одним из самых талантливых игроков своего поколения

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лидер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дал интервью изданию COACH.

– Кто, на ваш взгляд, является лучшим игроком Великобритании?
– Мне пришлось встречаться с разными игроками. Я повидал очень много хороших футболистов, но я всегда с огромным уважением относился к Уэйну Руни. Он выступает на самом высоком уровне уже много лет. На мой взгляд, Уэйн явялется одним из самых талантливых игроков своего поколения, – сказал Месси.

Лионель Месси: АПЛ? Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все

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