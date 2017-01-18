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Президент ITF: Мир тенниса примет Шарапову после дисквалификации

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Глава ITF Дэвид Хэггерти прокомментировал будущее возвращение в WTA-тур россиянки Марии Шараповой. 

- Да, Мария была дисквалифицирована, но в апреле она вернется. И мир тенниса, безусловно, ее примет. Эта история показывает, что все спортсмены по умолчанию чисты, но если у них возникают проблемы, они получают дисквалификацию, а потом могут начать все заново, - цитирует Хэггерти Nzherald.co.nz.

Возвращение Шараповой намечено на 26 апреля. Сразу после завершения своей дисквалификации экс-первая ракетка мира сыграет на турнире в немецком Штутгарте.

Напомним, теннисистка была отстранена от соревнований за применение запрещенного препарата мельдония.

Шарапова не будет играть выставочные матчи до возвращения в WTA-тур

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