Президент ITF: Мир тенниса примет Шарапову после дисквалификации

Глава ITF Дэвид Хэггерти прокомментировал будущее возвращение в WTA-тур россиянки Марии Шараповой.

- Да, Мария была дисквалифицирована, но в апреле она вернется. И мир тенниса, безусловно, ее примет. Эта история показывает, что все спортсмены по умолчанию чисты, но если у них возникают проблемы, они получают дисквалификацию, а потом могут начать все заново, - цитирует Хэггерти Nzherald.co.nz.

Возвращение Шараповой намечено на 26 апреля. Сразу после завершения своей дисквалификации экс-первая ракетка мира сыграет на турнире в немецком Штутгарте.

Напомним, теннисистка была отстранена от соревнований за применение запрещенного препарата мельдония.