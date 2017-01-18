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Александер Чеферин: Стадион в Петербурге будет одним из лучших в Европе

Источник:  ТАССКомментарии

Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением о стадионе на Крестовском острове. 

- Уверен, что по окончании работ он станет одним из лучших стадионов Европы. Мы в УЕФА прекрасно знакомы с атмосферой стадиона «Петровский», и я убежден, что новая арена еще больше порадует как болельщиков, так и игроков, - приводит слова Чеферина ТАСС.

Напомним, 26 декабря «Метрострой», генподрядчик арены, объявил о завершении строительных работ на объекте. Три дня спустя стадион был введен в эксплуатацию. Срок сдачи работ - до 31 марта 2017 года. Также комитет по строительству Санкт-Петербурга заключил с «Метростроем» два контракта по дополнительным работам на арене общей стоимостью почти в три миллиарда рублей.

Первые матч на стадионе пройдет в апреле, это будет игра чемпионата России «Зенит» - «Урал». Арена примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. 

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