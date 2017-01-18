Эжени Бушар: Первый сет я кое-как выиграла, а во втором – вышла на свой уровень

47-я ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала победу над Шуай Пэн из Китая (7:6 (7:5), 6:2) во втором круге турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Больше всего я довольна тем, как боролась. В первом сете я немного нервничала, а мои ноги были словно деревянные. Я не очень хорошо двигалась, поэтому приходилось тянуться к мячу. Но такое бывает со всеми. Первый сет я кое-как выиграла, а во втором – вышла на свой уровень. Но самое главное – биться, даже когда игра не складывается. Именно так я и делала.

На тай-брейке я постаралась максимально сосредоточиться. С каждым очком старалась прибавлять. Иногда получалось, иногда – нет.

Я чувствую, что игра идет, и в любом матче у меня может быть шанс. Из-за этого я начинаю накручивать себя, что приводит к тому, что игра портится. Получается, замкнутый круг. Мне нужно перестать думать об этом и сосредоточится на теннисе», – приводит слова Бушар официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Бушар станет победитель матча Полин Парментье (Франция) – Коко Вандевеге (США).

Напомним, лучшим результатом Бушар в Мельбурне был выход в полуфинал в 2014 году.