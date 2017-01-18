Хуан Мануэль Маркес: Для начала Чавесу-младшему нужно победить собственный вес, а потом уже Альвареса

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Хуан Мануэль Маркес сомневается в перспективах соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего перед боем с Саулем Альваресом.

- Важно то, как Чавес-младший будет гонять вес и сохранит ли при этом форму. Для Канело Альвареса это не будет большой работой — уложиться в лимит до 164,5 фунтов. А вот для Чавеса это станет серьезной задачей.

Посмотрим, как он это сделает и будет ли слаб в бою против Канело, который имеет преимущество в плане бокса. Я думаю, что вес будет первым соперником, которого Чавес-младший должен победить. Он должен быть дисциплинированным и тренироваться изо дня в день. Я думаю, что если он будет упорно тренироваться и иметь строгую диету, то у него не будет никаких проблем с весом, - заявил Маркес.

Поединок Альварес - Чавес состоится в Лас-Вегасе 6 мая.

На послужном списке 26-летнего Сауля Альвареса 48 побед (34 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. 30-летний Хулио Чавес-младший выиграл 50 боев (32 - нокаутом) при двух поражениях и одной ничьей.