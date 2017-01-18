«Челси» следит за ситуацией Санчеса в «Арсенале»

Тренерский штаб «Челси» готовится к продаже форварда Диего Косты. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, переход игрока сборной Испании может состояться летом. Сейчас «синие» пристально следят за ситуацией нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, который не может договориться с клубом о новом контракте.

В нынешнем сезоне 27-летний игрок сборной Чили провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

По информации СМИ, в его услугах также заинтересованы «Интер», «Ювентус» и «ПСЖ».

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