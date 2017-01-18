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Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с Гризманном

Источник:  The IndependentКомментарии

Состав «Манчестер Юнайтед» будущим летом могут пополнить сразу два лидера мадридского «Атлетико».

Ранее сообщалось, что тренерский штаб английского клуба во главе с Жозе Моуринью настаивает на покупке французского форварда Антуана Гризманна.

«Манчестер Юнайтед» также интересуется вингеров «Атлетико» и сборной Испании Саулем Ньигесом. Общая сумма отступных, прописанная в контрактах двух игроков (Гризманна и Сауля) составляет 145 миллионов фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что летом 2016 года «красные дьяволы» вернули в свои ряды полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» за 105 млн евро. Таким образом, клуб установил новый трансферный рекорд.

Трансфер лучшего бомбардира Евро-2016 Гризманна в Англию может быть осложнен санкциями ФИФА по отношению к «Атлетико» - Международная федерация футбола в 2016 году наказала мадридцев запретом на регистрацию новых игроков за нарушения, касающиеся переходов несовершеннолетних игроков.

В то же время, британские СМИ сообщают, что Антуан уже согласовал с «МЮ» условия личного контракта.

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