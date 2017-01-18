Владимир Максимов: Когда французы нападали, видно, что они давят нашу защиту

Глава тренерского совета Федерации гандбола России Владимир Максимов оценил игру сборной России в матче чемпионата мира с Францией (24:35) в Нанте.

«Когда французы нападали, видно, что они давят нашу защиту и ищут бреши. Они проводят контратаку, и если она не получилась, расставляются и начинают осмысленную игру – в линию, через скрестные перемещения. И ищут, где возможен наиболее результативный вариант продолжения атаки, не теряя мяч, не бросая его в ноги или в аут.

Мы же в атаке забросили несколько очень хороших мячей. Отличились Даниил Шишкарев, Павел Атьман, Дмитрий Житников, но эти голы были забиты в большей степени за счет индивидуального мастерства, а не каких-либо комбинационных действий», – приводит «Р-Спорт» слова Максимова.

Напомним, перед заключительным туром группового этапа Россия занимает третье место в группе A, имея столько же очков, сколько и идущая следом Бразилия.

19 января в очном матче двух сборных определится, кто займет третье место и выйдет на вторую команду группы B.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча