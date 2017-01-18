Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вихлянцева2:6, 2:6Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Видеотон
Хоккей  Ак Барс- : -Салават Юлаев
Теннис  Фурлис2:6, 1:6Кузнецова
Хоккей  Металлург- : -Авангард
Хоккей  Динамо Москва- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тони Фергюсон: Не знаю, какие медведи в Дагестане, но Хабиб никогда не боролся с калифорнийским гризли

Источник:  bloodandsweat.ruКомментарии

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«UFC удовлетворил мои требования. Предложение Хабиба я отверг сразу, это какое-то дрянное дело. Но все в порядке, мы полным ходом движемся вперед. 

Мы проработали финансовую сторону контракта. Я заслужил свои позиции в этом дивизионе. Потратил много времени, проделал много работы и приложил массу усилий, особенно — там, где не было камер, и когда фанаты не видели этого. 

Мне не нужен еще кто-то верящий в меня помимо меня самого, потому что я каждый день ломаю себя на тренировках, так что я уверен, что могу выйти в клетку и надрать кому-то зад. Я знаю, чего стою, и этому парню с дутым рекордом далеко до моих выступлений, до боев, которые я подарил миру. 

Этот чувак никогда не боролся с калифорнийским гризли. Не знаю, какие там медведи у них в Дагестане. Я уже говорил это: мне все равно, сколько стейков там его родителям пришлось примотать к его шее, чтобы животным захотелось поиграть с ним, у меня была суровая жизнь с самого детства, и эти его распиаренные тренировки я с радостью пущу под откос. 

Я вообще другой породы, и Хабиб никогда не встречался с настолько свирепым бойцом в октагоне. Я пробужу в нем страх, мне не терпится ударить этого чувака», – приводит слова Фергюсона Bloodandsweat.ru.

Напомним, встреча между спортсменами состоится 4 марта на турнире UFC 209. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хабиб Нурмагомедов: USADA изменило игру, теперь все на равных условияхРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о деятельности ЮСАДА (Антидопинговое агентство США).UFC запрещает Брандао драться с Мачаевым в России28 ноября в рамках организации Fight Nights в Махачкале должен состояться поединок между россиянином Мурадом Мачаевым и экс-бойцом UFC бразильцем Диего Брандао.Макгрегор будет выпускать лосьоны для бритья и откроет парикмахерскуюИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор (21 победа, 3 поражения), который является чемпионом UFC в легкой весовой категории зарегестрировал свое имя и прозвище «Notorious One» в качестве торговых марок в патентном ведомстве США.Хабиб Нурмагомедов: Почему мне нравится USADA? Все в равных условияхРоссийский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, высказал свое мнение по поводу того, что с появлением Антидопингового агентства США (USADA) в организации стали чаще меняться чемпионы.Тони Фергюсон – Хабибу Нурмагомедову: Собираюсь победить тебя в каждом из пяти раундовАмериканский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.Хабиб Нурмагомедов: Третья тренировка за день, уже чувствую, что завтра будет тяжело встать (фото)Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов продолжает вести подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоным.Алексей Олейник: Просматривал бои Пешты и понял, что он плохо защищает шеюРоссийский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился своим комментарием после победы (рычаг локтя) над чехом Виктором Пештой в рамках турнира UFC Fight Night 103.Рой Нельсон хочет провести бой с ОлейникомАмериканский боец смешанного стиля Рой Нельсон нацелился на поединок против россиянина Алексея Олейника. Об этом Нельсон сообщил в своем твиттере.Олейник «задушил» чеха Пешту в первом раунде на турнире UFC Fight Night 103 (видео)Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту на турнире UFC Fight Night 103.Андерсон Силва сразится с Брансоном на турнире UFC 208Экс-чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва свой следующий поединок проведет 11 февраля в рамках турнира UFC 208.Флойд Мэйвезер готов тренировать Ронду РоузиЗнаменитый боксер Флойд Мэйвезер-младший выразил желание помочь экс-чемпионке UFC в легчайшем весе Ронде Роузи, которая потерпела в ММА два поражения подряд.Дэйна Уайт предложил Мэйвезеру выйти на ринг с Макгрегором за 25 миллионов долларовПрезидент UFC Дэйна Уайт сделал знаменитому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему предложение по организации боя с самым кассовым бойцом ММА Конором Макгрегором.Вердум проведет семинары в России вместо боя с дос СантосомЭкс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум не планирует повторно выходить в октагон против соотечественника Джуниора дос Сантоса.Хабиб Нурмагомедов: 4 марта сделаю все, чтобы моя мечта стала реальностьюРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.UFC официально подтвердил, что бой Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 мартаАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально подтвердил, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсон 4 марта на шоу UFC 209 в Лас-Вегасе.Олейник и Смоляков — в бой! Все о турнире UFC Fight Night 103Олейник и Смоляков — в бой! Все о турнире UFC Fight Night 103В ночь с воскресенья на понедельник состоится первый турнир UFC в 2017 году.Олейник — фаворит в поединке против Пешты на турнире UFC, по мнению букмекеров16 января на турние UFC Fight Night 103 состоится поединок российского тяжеловеса Алексея Олейника (50 побед, 10 поражений, 1 ничья) и чеха Виктора Пешты (10 побед, 3 поражения).Букмекеры не видят фаворита в поединке между Смоляковым и Аскером на турнире UFC16 января на турние UFC Fight Night 103 состоится поединок российского тяжеловеса Дмитрия Смолякова (8 побед, 1 поражение) и француза Сириля Аскера (7 побед, 2 поражения).Флойд Мэйвезер: Готовы заплатить Макгрегору 15 млн долларов, он требует 20-30 млнЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер, объявивший о завершении карьеры осенью 2015 года, рассказал о переговорах с чемпионом UFC Конором Макгрегором о возможном проведении поединка.Тони Фергюсон: Хабиб, решим все раз и навсегда в октагоне на UFC 209Американский боец UFC Тони Фергюсон вызвал на поединок представителя России Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 209.
Главные новости
Легкая атлетика
Юрий Борзаковский: Однодневные международные старты могут стать большим плюсом для наших спортсменов
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталось всего два дня
Футбол
Александр Кокорин: «Спартак» действительно удивляет в этом сезоне, они научились дожимать соперника
Футбол
Двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо завершит карьеру будущим летом
Футбол
Юра Мовсисян: Россия проведет лучший чемпионат мира в истории
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: как встречали команду «КАМАЗ-мастер» в аэропорту
Ралли
Эдуард Николаев: Хорошо, что вернулся настоящий «Дакар»
Футбол
Луис Адриано отправился со «Спартаком» на сбор в ОАЭ (Видео)
MMA
Тони Фергюсон: Не знаю, какие медведи в Дагестане, но Хабиб никогда не боролся с калифорнийским гризли
Футбол
Сауль может перейти в «Манчестер Юнайтед» вместе с Гризманном
все новости
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедоввсе новости
Тони Фергюсон
Тони Фергюсонвсе новости
UFC
UFC