Тони Фергюсон: Не знаю, какие медведи в Дагестане, но Хабиб никогда не боролся с калифорнийским гризли

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«UFC удовлетворил мои требования. Предложение Хабиба я отверг сразу, это какое-то дрянное дело. Но все в порядке, мы полным ходом движемся вперед.

Мы проработали финансовую сторону контракта. Я заслужил свои позиции в этом дивизионе. Потратил много времени, проделал много работы и приложил массу усилий, особенно — там, где не было камер, и когда фанаты не видели этого.

Мне не нужен еще кто-то верящий в меня помимо меня самого, потому что я каждый день ломаю себя на тренировках, так что я уверен, что могу выйти в клетку и надрать кому-то зад. Я знаю, чего стою, и этому парню с дутым рекордом далеко до моих выступлений, до боев, которые я подарил миру.

Этот чувак никогда не боролся с калифорнийским гризли. Не знаю, какие там медведи у них в Дагестане. Я уже говорил это: мне все равно, сколько стейков там его родителям пришлось примотать к его шее, чтобы животным захотелось поиграть с ним, у меня была суровая жизнь с самого детства, и эти его распиаренные тренировки я с радостью пущу под откос.

Я вообще другой породы, и Хабиб никогда не встречался с настолько свирепым бойцом в октагоне. Я пробужу в нем страх, мне не терпится ударить этого чувака», – приводит слова Фергюсона Bloodandsweat.ru.

Напомним, встреча между спортсменами состоится 4 марта на турнире UFC 209.